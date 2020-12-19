Коронавирус признали в несколько раз смертоноснее гриппа

Исследователи проанализировали данные министерства по делам ветеранов США о более чем 3 600 пациентах, госпитализированных с COVID-19 в период с 1 февраля по 17 июня 2020 года, и о более чем 12 600 госпитализированных с гриппом в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 69 лет, передает РИА Новости.

Коронавирусная инфекция оказалась в несколько раз смертоноснее, чем сезонный грипп, говорится в материале медицинского портала WebMD со ссылкой на независимое исследование, проведенное в разных странах.

Смертность среди пациентов с COVID-19 составила 18,5%, среди больных гриппом – 5,3%. Также оказалось, что вероятность смерти у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у больных гриппом.

Наибольший риск смерти среди пациентов с COVID-19 был у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение. Кроме того, у чернокожих вероятность летального исхода была выше. Также выяснилось, что пациенты с COVID-19 в четыре раза чаще нуждались в дыхательных аппаратах, почти в два с половиной раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в больнице в среднем на три дня дольше, чем пациенты с гриппом.

К аналогичным выводам пришли и французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований и Университетской больницы Дижона и Инсерма, отметив, что французские ученые пришли к выводу, что COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа, и отметили важность профилактических мер и вакцинации.

Американцы, в свою очередь, отметили более высокий риск развития диабета у переболевших COVID-19. Причем, как рассказал доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, диабет у них появился, когда они заразились коронавирусом.