Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 08:44

И месяца не прошло после публикации в haqqin.az статьи «Деньги отправили в Карабах, а они попали в руки Пашиняна». В ней рассказывалось, как сотни миллионов долларов, собранных мировым армянством во всеармянском фонде «Айастан» для оказания помощи Карабаху, непонятным образом попали в руки правительства Никола Пашиняна. И исчезли в неизвестном направлении. Недавно фонд попытался оправдаться, однако эти неуклюжие попытки вызвали новый скандал. Дело в том, что значительная часть пожертвований в фонд в разгар боевых действий в Карабахе тайно была перечислена в госбюджет Армении. Таким образом, собранные с целевым направлением деньги превратились в обычные бюджетные расходы, за счет которых, как известно, кормятся чиновники страны. И, главное, неизвестно, в каких объемах и с какой конкретной целью была осуществлена эта акция.

Средства в фонд уже 23 года как собирают путем ставших привычными телемарафонов. Вот и специальный телемарафон по сбору средств для Нагорного Карабаха прошел 10 октября 2020 года. Но фонд не имеет права передавать собранные средства властям, так как по его уставу денежные средства могут использоваться только в рамках программ, утвержденных фондом. И потому сообщение о перечислении пожертвований в бюджет Армении вызвало в обществе возмущение. Сам фонд тогда раскрывать эту темную историю не захотел, однако вице-премьер Мгер Григорян отметил, что часть средств, переданных в фонд, еще не потрачена, а другая половина пожертвована правительству. Правительство же «посчитало правильным консолидировать наши усилия и определять предпочтения расходов в одном центре, чтобы расходы были эффективными». Вице-премьер пообещал, что фонд в ближайшее время представит все направления расходов, но... В то же время некоторые благотворители, получив определенные сведения, возмутились и начали требовать обратно свои пожертвования. Армянская общественность же в недоумении: зачем и какая часть из собранных 170 млн долларов была перечислена в госбюджет, какие расходы были осуществлены за счет пожертвований? И, естественно, как они были легализованы в официальных документах? Но и фонд, и правительство не стали раскрывать деталей, что еще больше раздражило общественность. Вскоре фонд, действительно, выступил с заявлением. «Относительно вопроса о суммах, предоставленных всеармянским фондом «Айастан» Армении в дни войны, подтверждаем, что совет попечителей фонда принял соответствующие решения путем онлайн-голосования», - говорится в заявлении.