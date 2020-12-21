В разгар войны в бюджет перечислили деньги, которые пропали громкий скандал в Армении
И месяца не прошло после публикации в haqqin.az статьи «Деньги отправили в Карабах, а они попали в руки Пашиняна». В ней рассказывалось, как сотни миллионов долларов, собранных мировым армянством во всеармянском фонде «Айастан» для оказания помощи Карабаху, непонятным образом попали в руки правительства Никола Пашиняна. И исчезли в неизвестном направлении.
Недавно фонд попытался оправдаться, однако эти неуклюжие попытки вызвали новый скандал.
Дело в том, что значительная часть пожертвований в фонд в разгар боевых действий в Карабахе тайно была перечислена в госбюджет Армении. Таким образом, собранные с целевым направлением деньги превратились в обычные бюджетные расходы, за счет которых, как известно, кормятся чиновники страны. И, главное, неизвестно, в каких объемах и с какой конкретной целью была осуществлена эта акция.
Средства в фонд уже 23 года как собирают путем ставших привычными телемарафонов. Вот и специальный телемарафон по сбору средств для Нагорного Карабаха прошел 10 октября 2020 года. Но фонд не имеет права передавать собранные средства властям, так как по его уставу денежные средства могут использоваться только в рамках программ, утвержденных фондом. И потому сообщение о перечислении пожертвований в бюджет Армении вызвало в обществе возмущение.
Сам фонд тогда раскрывать эту темную историю не захотел, однако вице-премьер Мгер Григорян отметил, что часть средств, переданных в фонд, еще не потрачена, а другая половина пожертвована правительству. Правительство же «посчитало правильным консолидировать наши усилия и определять предпочтения расходов в одном центре, чтобы расходы были эффективными».
Вице-премьер пообещал, что фонд в ближайшее время представит все направления расходов, но...
В то же время некоторые благотворители, получив определенные сведения, возмутились и начали требовать обратно свои пожертвования. Армянская общественность же в недоумении: зачем и какая часть из собранных 170 млн долларов была перечислена в госбюджет, какие расходы были осуществлены за счет пожертвований? И, естественно, как они были легализованы в официальных документах? Но и фонд, и правительство не стали раскрывать деталей, что еще больше раздражило общественность.
Вскоре фонд, действительно, выступил с заявлением. «Относительно вопроса о суммах, предоставленных всеармянским фондом «Айастан» Армении в дни войны, подтверждаем, что совет попечителей фонда принял соответствующие решения путем онлайн-голосования», - говорится в заявлении.
Далее отмечается, что основания для пожертвования этих средств Армении указаны в разъяснениях как самого фонда, так и в заявлении Министерства финансов от 24 ноября 2020 года. Всеармянский фонд «Айастан» благодарит всех доноров, поддержавших и продолжающих поддерживать родину. Речь идет и об общенациональном сборе средств, стартовавшем 27 сентября, и о ежегодном телемарафоне, прошедшем 26 ноября, в ходе которого было собрано около 23 млн долларов.
Прямо скажем, разъяснения фонда звучат как-то неубедительно. Высокопарное заявление так и не помогло разобраться с вопросом, имел ли фонд право передавать собранные по миру деньги армянскому правительству на основании своего устава. Речь ведь не о малой сумме - всеармянский фонд передал правительству Армении более 52 млрд драмов, собранных в дни войны. И трудно рядовому армянину разобраться в так старательно скрываемых тайнах фонда. Да что там рядовому гражданину – сам президент Армении, председатель Совета попечителей фонда Армен Саркисян не смог ничего понять и потому призвал организовать международный аудит расхода средств крупнейшего и самого авторитетного фонда Армении.
Тем временем, не дожидаясь итогов аудита, армяне, перечислившие в дни войны в Карабахе деньги во всеармянский фонд «Айастан», потребовали свои средства обратно. Но это кажется невозможным, как отмечает армянская газета «Грапарак», нет механизмов вернуть их. Более того, издание отмечает, что «в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов, однако деньги были в основном прикарманены. Некоторые даже предоставили «чеки» о расходах, которые, как выяснилось, были фальшивыми. Эти люди сейчас не знают, у кого требовать свои деньги». Да и как потребуешь деньги с отдельных лиц, если даже всемирно известный своим ежегодным попрошайничеством фонд «Айастан» их не возвращает.
Одним словом, дурят миллионы армян те немногие армяне, которые привыкли наживаться на их бедах. Выдумывают эти немногие разные легенды про геноцид, многострадальность, «Арцах» и т.д., раздувают эти выдумки за счет собранных с миллионов денег, посылают эти миллионы на смерть ради надуманных идей и снова собирают с них же деньги. Миллионы терпят лишения, тяготы, умирают, чтобы эти выдуманные идеи защитить. А заварившие всю это аферу немногие, наоборот, делают на их трудностях хороший бизнес. И не надо ломать голову, куда ушли деньги. Они вновь осели в карманах умелых и находчивых генераторов убийственных для простых армян идей.