Предупреждение от «Азеригаз»: Если не будет выплачен долг в 11 миллионов манатов…

В настоящее время долг за использованный 7189 семьями газ составляет 8 151 924 манатов. Сюда также входит долг в размере 5 696 937 манатов за газ, использованный 6005 семьями в рамках установленного лимита, который оплачивается со стороны Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Перечень других задолжавших абонентов выглядит следующим образом: 1 273 635 манатов со стороны 1465 семей, переселенных в частные квартиры, 135 210 манатов со стороны 118 семей, обеспеченных частными счетчиками.

В результате неоплаты долга за использованный сверх лимита (35 кубометров в месяц) газ 8 772 семьями вынужденных переселенцев, временно компактно проживающих на негазифицированных объектах, на 24 декабря накопился долг в размере 9 560 769 манатов.

Кроме того задолженность за газ, используемый в котельных многоэтажных жилых комплексов, построенных для улучшения жилищно-бытовых условий семей беженцев, по 10 объектам составила 1 164 708,86 манатов.

Как известно, несвоевременная выплата задолженностей за использованный газ негативно сказывается на экономических показателях ПО «Азеригаз» и угрожает его финансовой устойчивости. Согласно требованиям решения №80 Кабмина от 12 мая 2011 года, потребитель должен своевременно оплачивать стоимость использованного газа в соответствии с показателями счетчика.

Учитывая перечисленное, ПО «Азеригаз» заявляет, что с 25 декабря подразумевается приостановка газоснабжения котельных жилых зданий, построенных для вынужденных переселенцев в Апшеронском, Сабунчинском и Габалинском районах, а также в жилом квартале для вынужденных переселенцев в городе Ширван.

В то же время ожидается поэтапная приостановка подачи газа семьям вынужденных переселенцев, временно компактно разместившихся на необеспеченных в частном порядке газом объектах в Хазарском, Бинагадинском, Ясамальском, Гарадагском и Наримановском районах.