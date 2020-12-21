Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений между вооруженными силами двух стран.

Генерал-лейтенант К.Велиев подробно проинформировал афганскую делегацию о ситуации, связанной с безопасностью в регионе, в то же время о победе Азербайджанской армии в Отечественной войне и проведённой контрнаступательной операции.