Для чего после победы Баку увеличивает военные расходы? наша реакция
На оборону и нацбезопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры в будущем году планируется потратить 6 млрд 678 млн манатов. Это почти на 938 млн манатов больше, чем в 2020 году. И составляет 23,4% от расходов госбюджета на 2021 год.
Любой шаг Баку, чего бы он не касался, рассматривается сейчас буквально под лупой. И не всегда, более того – зачастую, этот взгляд недоброжелательно-настороженный. Поэтому решение о повышении военных расходов государственного бюджета уже вызывает провокационные вопросы: а с кем дальше собирается воевать Азербайджан, для чего после убедительной победы ему нужно еще больше денег на военные нужды?
Примерно так же обстоит дело и с увеличением расходов на национальную безопасность, правоохранительные органы, суды и прокуратуру. «Не иначе как Баку готовится закручивать гайки с демократией, - с умным видом рассуждают зарубежные эксперты. – Победив в Карабахе, Ильхам Алиев готовится усилить репрессии против собственного народа».
Есть и еще одна категория «экспертов». Из тех, знаете ли, кто информацией не владеет, но собственное - и единственно правильное, на их взгляд, - мнение имеет. В свои умозаключения они обильно подпускают жалостливого сладкого сиропа: «Ох уж эти авторитарные правители в Баку! Азербайджанский народ и без того натерпелся, а теперь на него возлагают дополнительное бремя военных расходов. А ведь не менее 1,3 миллиарда долларов и без того потребуется на первоочередные меры реконструкции освобожденных территорий!».
Словом: «Коллапс ожидает азербайджанскую экономику, истинно говорим вам, - пророчествуют витии от Еревана до Амстердама. – Рухнет Баку под гнетом расходов!»
Краткий ответ - «Не дождетесь» - мало кого убедит, а потому нужно рассмотреть вопрос чуть более подробно. По данным авторитетных международных источников статистических данных – The World Factbook ЦРУ США и шведского SIPRI, военные расходы Азербайджана совершенно не выглядят критическими.
4% от общего ВВП – несколько выше, чем принято, однако для государства, находящегося рядом с воинственными армянами, государства, часть территорий которого находилась под оккупацией – вполне приемлемо и не составляет критической нагрузки для экономики. Для сравнения – этот показатель у Армении составляет 4,9%, и вот здесь уже явно зашкаливает. У Израиля, к примеру, военные расходы 5% от ВВП, но это фактически воюющая страна во враждебном окружении - почувствуйте, что называется, разницу.
Кроме того, повышение оборонных расходов после активной фазы ведения боевых действий – вещь вполне очевидная. Стреляли? Летали? Ездили? Значит необходимо восполнить израсходованное и потерянное на поле боя, провести восстановление моторесурса, пополнить боекомплекты – порох нужно держать сухим. А разминирование территорий, которые армянская сторона густо засевала всевозможной взрывающейся пакостью? Оно ведь тоже не копейки стоит.
И вместе с этим – выплатить боевые солдатам и офицерам, пенсии и компенсации военнослужащим и членам их семей. Естественно, расходы возрастают. Тут никакой агрессивности и вынашивания коварных замыслов – нормальные действия адекватного государства.
Теперь по поводу расходов на национальную безопасность, суды, прокуратуру и правоохранительные органы. При чем здесь вообще «закручивание демократии», наступление на свободы и прочая подготовка репрессий против инакомыслящих? На историческую Родину вернулось свыше семи тысяч квадратных километров азербайджанских земель, в оккупации побывавших и находящихся сейчас в состоянии «диких территорий».
Теперь туда вернется Закон. А это значит, что нужно открывать там полицейские участки, районные суды и подразделения прокуратуры, отделы Службы государственной безопасности. Строить под них здания, оснащать эти подразделения техникой и наполнять личным составом, строить жилье и казармы – и делать еще массу дел для того, чтобы Закон на освобожденных территориях был именно Законом, авторитетным, внушающим уважение. И все это требует денег, денег и еще раз денег…
Одним из самых больших заблуждений является мысль о том, что после Победы сам собой наступает «рай с молочными реками и кисельными берегами», а страна становится ну просто сказочной. Как раз наоборот. Победа – это начало большого труда по обустройству того, что теперь наше и никто это уже не заберет. Труда тяжелого, затратного. Но азербайджанский народ сделает все задуманное. Для процветания своей Родины. И для посрамления «экспертов»-злопыхателей.