Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:35

На оборону и нацбезопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры в будущем году планируется потратить 6 млрд 678 млн манатов. Это почти на 938 млн манатов больше, чем в 2020 году. И составляет 23,4% от расходов госбюджета на 2021 год. Любой шаг Баку, чего бы он не касался, рассматривается сейчас буквально под лупой. И не всегда, более того – зачастую, этот взгляд недоброжелательно-настороженный. Поэтому решение о повышении военных расходов государственного бюджета уже вызывает провокационные вопросы: а с кем дальше собирается воевать Азербайджан, для чего после убедительной победы ему нужно еще больше денег на военные нужды?

Примерно так же обстоит дело и с увеличением расходов на национальную безопасность, правоохранительные органы, суды и прокуратуру. «Не иначе как Баку готовится закручивать гайки с демократией, - с умным видом рассуждают зарубежные эксперты. – Победив в Карабахе, Ильхам Алиев готовится усилить репрессии против собственного народа». Есть и еще одна категория «экспертов». Из тех, знаете ли, кто информацией не владеет, но собственное - и единственно правильное, на их взгляд, - мнение имеет. В свои умозаключения они обильно подпускают жалостливого сладкого сиропа: «Ох уж эти авторитарные правители в Баку! Азербайджанский народ и без того натерпелся, а теперь на него возлагают дополнительное бремя военных расходов. А ведь не менее 1,3 миллиарда долларов и без того потребуется на первоочередные меры реконструкции освобожденных территорий!». Словом: «Коллапс ожидает азербайджанскую экономику, истинно говорим вам, - пророчествуют витии от Еревана до Амстердама. – Рухнет Баку под гнетом расходов!» Краткий ответ - «Не дождетесь» - мало кого убедит, а потому нужно рассмотреть вопрос чуть более подробно. По данным авторитетных международных источников статистических данных – The World Factbook ЦРУ США и шведского SIPRI, военные расходы Азербайджана совершенно не выглядят критическими. 4% от общего ВВП – несколько выше, чем принято, однако для государства, находящегося рядом с воинственными армянами, государства, часть территорий которого находилась под оккупацией – вполне приемлемо и не составляет критической нагрузки для экономики. Для сравнения – этот показатель у Армении составляет 4,9%, и вот здесь уже явно зашкаливает. У Израиля, к примеру, военные расходы 5% от ВВП, но это фактически воюющая страна во враждебном окружении - почувствуйте, что называется, разницу. Кроме того, повышение оборонных расходов после активной фазы ведения боевых действий – вещь вполне очевидная. Стреляли? Летали? Ездили? Значит необходимо восполнить израсходованное и потерянное на поле боя, провести восстановление моторесурса, пополнить боекомплекты – порох нужно держать сухим. А разминирование территорий, которые армянская сторона густо засевала всевозможной взрывающейся пакостью? Оно ведь тоже не копейки стоит.