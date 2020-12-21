Таинственный визит Кочаряна в Москву

Завершился трехдневный частный визит второго президента Армении Роберта Кочаряна в Москву, он уже вернулся. Об этом пишет издание «Грапарак», развивая тему.

В офисе Кочаряна визит не комментируют.

«Это был частный визит, другой информации у меня нет», - заявил руководитель офиса Виктор Согомонян, подтвердив, что Кочарян отправился для участия в заседаниях «Системы».

«По нашей информации, второй президент Армении несколько лет не участвовал в годовом собрании Совета директоров АФК «Система», членом которого он является – независимым директором. Но одной из целей отъезда в Москву были политические встречи. И хотя его сын Левон Кочарян сказал, что «все прошло хорошо», не вдаваясь в подробности, можно предположить, что никаких значимых встреч не было, в противном случае распространили хотя бы короткое сообщение», - отмечает издание.