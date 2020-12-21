Пашинян: «Территории сдал Азербайджану Саргсян»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фрагменты закона «Об административно-территориальном делении Армении», принятого парламентом еще в 2010 году, т.е. при прежней власти, представители которой сегодня обвиняют его в сдаче территорий Азербайджану.

В контексте демаркации границ сейчас в адрес властей Армении звучит жесткая критика, их обвиняют в предательстве национальных интересов, пораженческой позиции и т.д. Отвечая на эти обвинения, Пашинян в понедельник в Сисиане заявил, что Армения еще в 2010 году признала государственную границу с Азербайджаном по всем спорным нынче отрезкам.

Глава правительства Армении обнародовал скриншоты тех фрагментов закона, которые фиксируют армяно-азербайджанскую границу в районе золоторудного месторождения Зод, 76 процентов которого находится на территории Азербайджана, остальная же часть в Гегаркуникской области Армении, граничащей с Кельбаджарским районом.

В законе говорится, что «сельская община Сотк расположена в юго-восточной части Гегаркуникской области, с северо-востока и востока граничит с Азербайджанской Республикой».

К данному «посту» Пашинян написал, что ВС Армении сегодня дислоцированы в соответствии с пограничной линией, закрепленной в этом законе.

«Напомню, что в 2010 году "за" принятие этого закона проголосовали фракции РПА, ППА и АРФД. Законопроект представило правительство Армении», - отметил Пашинян.

По его словам, многие из проголосовавших за этот закон министров и депутатов сегодня обвиняют действующую власть и его самого в сдаче Кельбаджара, хотя сами же приняли закон, по которому эта территории признается азербайджанской.

Напомним, в Армении с 10 ноября, после сообщения о подписании трехстороннего заявления по Карабаху, проходят акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром. Пашиняна обвиняют в сдаче Карабаха.