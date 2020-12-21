Маск потерял миллиарды долларов за сутки

Это произошло по итогам понедельника — первого дня, когда Tesla торговалась как компания из индекса S&P 500. По итогам торгов акции компании потеряли почти 6,5 процента стоимости, и Tesla стала лидером падения на американском рынке. Распродажа началась на фоне опасений о появлении нового штамма коронавируса и коснулась большинства американских компаний, указывает Financial Times.

Состояние Маска на закрытии торгов 21 декабря оценивалось в 144,7 миллиарда долларов, он — третий богатейший человек в мире после Джеффа Безоса и Бернара Арно. Хотя в пятницу, 19 декабря, капитал Маска оценивался в 150 миллиардов долларов, тогда он был на втором месте.

Капитал Маска зависит от благополучия Tesla. Обычную зарплату он не получает, его работа оплачивается акционерными опционами, которые разделены на серию в 12 траншей на предстоящие десять лет. Чтобы получить каждый из них, Маск должен достичь двух поставленных целей, одна из которых связана с рыночной стоимостью Tesla, а другая — с доходами и прибылью компании.