В Армении 21, в Грузии 42 новые смерти от коронавируса
В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 3 064 человек (вчера 824), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 212 526, сообщает грузинский Минздрав.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 182 человек, за минувшие сутки скончались еще 42 человека.
В Армении за сутки выявлено 537 новых случаев заражения (всего 154 602), сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. От осложнений коронавируса скончались 2 673 человека (плюс 17 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 658 (плюс 4 за минувшие сутки).