Пашинян: лишившаяся власти "элита" жаждет реванша

Так называемая "национальная элита" хочет достичь реванша и вернуть те источники дохода и власти, которые утратила после революции 2018 года. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, речь идет не только о политических партиях, а о тех, кто пользовался незаконными льготами в бизнесе и других областях, передает Sputnik Армения.

Народ, который после революции почувствовал, что участвует в формировании власти, не хочет терять это свое право, добавил Пашинян.

"Таким образом, реальное противостояние идет не между правительством и оппозицией, а между "элитой", лишившейся льгот, и народом. Но так или иначе решающее слово останется за народом. Его слову "элита", претендующая на возвращение к власти, ничего не сможет сказать", - заявил армянский премьер.

По словам Пашиняна, он готов сделать все, чтобы народ не потерял свое право вершить судьбу страны.