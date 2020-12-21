Генпрокуратура опровергает генерала Акопяна: Пашинян не останавливал мобилизацию

Результаты следствия не подтвердили заявления бывшего начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна о том, что на третий день войны в Карабахе премьер-министр Никол Пашинян приказал остановить укомплектование армейских частей и мобилизацию. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Акопян выступил с подобным заявлением на пресс-конференции 19 ноября, отметив, что высшее руководство совершило преступление, и что в его распоряжении есть соответствующая запись.

Сразу же после этих утверждений Акопяна было возбуждено уголовное дело, в рамках которого допрошены должностные лица Минобороны, ответственные за мобилизацию и укомплектование войск, в том числе и те, на которых указывал сам Акопян.

На этапе предварительного следствия выяснилось, что укомплектование войск проводилось в соответствии с установленными процедурами, оно не прекращалось ни на минуту. В Генпрокуратуре также отмечают, что Акопян не представил ни одной записи, которая подтверждала бы принятие властями преступного решения. Следственные действия также не выявили никаких записей разговоров.