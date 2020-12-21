Судебно-медицинская экспертиза тел 3 248 убитых в ходе войны в Карабахе армянских военнослужащих проведена по состоянию на 20 декабря. Об этом ФактИнфо сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Для организации процесса идентификации и опознания тел с начала войны у родственников были взяты в общей сложности 1 874 образца ДНК для проведения анализа, у погибших - 1 218 образцов ДНК. По состоянию на 20 декабря, взятые у погибших 718 образцов находятся на стадии исследования”, - сказала Никогосян.

12 декабря армянская сторона обнародовала имена только 1 853 погибших военнослужащих, отмечает издание.