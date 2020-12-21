Арсен Бабаян: «Отставка Пашиняна - вопрос нескольких дней»

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашинян – вопрос нескольких дней, заявил во вторник член партии "Родина" Арсен Бабаян журналистам.

22 декабря оппозиционные силы Армении намерены провести акции протеста и всеобщую забастовку. Главный митинг запланирован на площади Республика перед зданием правительства.

"Сегодня стартует решающий митинг. Более чем уверен, что если не в течение часов, то в течение нескольких дней Пашинян не будет сидеть в кресле премьер-министра. Власти у него и сейчас нет, но он не будет сидеть в кресле премьера", - убежден Бабаян.

Как отметил оппозиционер, возможны три варианта отставки – добровольный уход премьера, импичмент со стороны парламента или задержание главы правительства.