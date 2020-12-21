Минздрав предупредил об опасности самолечения коронавирусных больных

«Сегодня наблюдается очень опасная тенденция. Узнав об инфицировании коронавирусом, люди начинают паниковать. Вместо того, чтобы довериться врачу, принимают различные медикаменты без соответствующего назначения. Увы, это порой приводит к необратимым последствиям. Если больные не станут заниматься самолечением, начнут соблюдать предписания врача, то у большинства из них болезнь будет протекать в легкой форме». Об этом сказала журналистам руководитель отдела Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана Республики Сабина Бабазаде.

По ее словам, многие инфицированные сразу начинают принимать препарат дексаметазон, антибиотики и другие сильнодействующие препараты. Люди полагают, что лучше их принять заранее, мол, «потом может быть поздно».

«Но проблема в том, что принимать что попало нельзя, тем более во время лечения коронавирусной инфекции. К примеру, человеку, у которого проблемы с тромбоцитами, необходимо принимать антикоагулянты. Но если подобного рода проблем нет, их прием может привести к негативным последствиям», - сказала С.Бабазаде.

Отметим, что антикоагулянты - лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свертывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.

Врач также разъяснила, как зараженные COVID-19 при необходимости могут пройти компьютерную томографию и сдать анализы, поскольку инфицированные не имеют право покидать место жительства и нарушать режим самоизоляции.

«Родные или сам инфицированный могут вызвать Скорую помощь. Если медики, оценив состояние больного решат, что необходимо незамедлительно провести компьютерную томографию, то отвезут его в соответствующую больницу. Там же могут быть сданы другие необходимые анализы.

Если же зараженному необходимо сдать только анализ крови, то он может обратиться в районную поликлинику, откуда приедет соответствующая бригада. Подобные услуги не входят в обязанности поликлиники, но с учетом текущей ситуации медики могут пойти навстречу. Участковый же врач занимается лечением больных на дому по утвержденному протоколу», - сказала С.Бабазаде.

Она отметила, что при легком течении заболевания можно вылечиться без принятия каких-либо препаратов. Достаточно хорошо питаться три раза в день, дабы организм получал суточную норму витаминов. И, конечно, пить как можно больше жидкости.

«Кроме того, в очередной раз хочу призвать граждан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это позволит многим защитить себя и своих близких от вируса. Но даже если вы заболеете - не паникуйте и не занимайтесь самолечением», - заключила Сабина Бабазаде.