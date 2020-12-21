Корейская автомобильная марка объявила о банкротстве

По данным издания, это произошло после того, как корейцы не смогли выплатить очередной долг перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов.

Руководство южнокорейской компании SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула. Об этом сообщает Financial Times.

Пока неизвестно, окажут ли местные власти поддержку компании, 75% которой принадлежат индийской Mahindra & Mahindra. На данный момент правительство Южной Кореи рассматривает возможность оказания финансовой помощи лишь местным поставщикам запчастей Ssangyong, пишет РБК.

Что касается самой Mahindra & Mahindra, то этот индийский концерн на данный момент сам испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии COVID-19.

В период с января по ноябрь продажи автомобилей корейцев упали более чем на 20% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Последней премьерой SsangYong стал обновленный кроссовер Rexton.