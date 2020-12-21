Центробанк: списаны кредиты 830 шехидов

Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана обеспечили списание банками основного долга и процентов по 1 503 кредитам 830 шехидов, у которых были кредитные обязательства перед банками.

Как сообщили в Центробанке, обеспечено полное списание 286 кредитов членов семей шехидов, 1 323 кредитов, взятых когда-то получившими ранение военнослужащими, долговых обязательств 15 погибших и 9 пострадавших гражданских лиц.

Небанковские кредитные организации не остались в стороне от этого процесса, и они также обеспечили полную отмену кредитов по указанным группам населения.