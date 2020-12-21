Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новое жилье фото
В регионах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В мероприятии по вручению ключей от новых домов в Геранбойском районе приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава ИВ района Магеррам Гулиев.
Замминистра напомнил, что по поручению президента Ильхама Алиева в этом году семьям шехидов и инвалидам войны предусмотрено предоставить 1 500 квартир и частных домов, более 1 200 из которых уже переданы. В целом за прошедший период Минтруда предоставило лицам этих категорий около 9 тысяч квартир и частных домов.