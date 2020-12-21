Войдя на сайт интернет-магазина maxi.az, вы можете выбрать желаемый товар и одним кликом его заказать. Выбирайте один из вариантов оплаты: система “yığım” – через Milliön или E-manat или через вашу банковскую карту, а также такситные карты, и сразу же можно оплатить онлайн. При помощи бонусного приложения UMİCO начисляются бонусы, которые вы можете использовать при следующей покупке.

При доставке товара вы также можете оформить кредит на месте доставки. Можете часть суммы оплатить онлайн, а остальное – наличными при доставке товара. Если вы – представитель компании и работаете на удаленном режиме - одним кликом будет готов официальный договор и все прилагающиеся документы будут отправлены на вашу электронную почту.

С помощью функции «Видеоконсультация» наши сотрудники покажут вам выбранные вами товары, предоставят подробную информацию и помогут сделать выбор. Наш представитель свяжется с вами и в ближайшее время доставит вам выбранный вами товар.