Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения создало малые хозяйства для семей шехидов, ветеранов и участников 44-дневной Отечественной войны, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Исмаиллинском районе отец шехида Ашрафа Магеррамова – Эльман Магеррамов, супруга шехида Фуада Наджафова – Рамзия Наджафова, получившие ранения на Отечественной войне Балоглан Баширов, Камиль Салманов и Эльнур Гасымов вне очереди были привлечены к программе самозанятости и им были переданы активы для создания хозяйств.

В Гёйчайском районе активы для создания хозяйств получили отец шехида Руфата Маилова - Бахрам Маилов, отец шехида Гудрата Азизова - Бахруз Азизов, супруга шехида Пярвина Мамедова - Урфана Мамедова, отец шехида Ульви Агаева - Валех Агаев, отец шехида Кянана Гафарова - Сиягиф Гасымов, мать раненного в ходе Отечественной войны Рустама Мамедова - Сахавет Мамедова.

За счет полученных активов все участники программы создали малые хозяйства.