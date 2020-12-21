Грузия не нашла денег на новую дорогу до границы с Азербайджаном

Строительство новой дороги от города Рустави до КПП «Красный мост» на границе с Азербайджаном, которую планировалось проложить в этом году, отложено из-за нехватки финансовых ресурсов в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает «Грузия Онлайн», об этом заявила и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Цкитишвили также сообщила, что реализация некоторых проектов обязательно будет приостановлена. В частности, строительство участков Рустави - Красный мост и Рустави - Садахло будет отложено до 2023 года.

«Нам всем также приходится бороться с дефицитом, о котором говорил министр финансов, и, следовательно, компенсировать возросшие медицинские расходы, расходы, предусмотренные усилением антикризисного пакета по разным направлениям. Следовательно, к той работе, которую мы могли бы начать по определенным проектам в 2021 году, естественно, нам придется начинать эти проекты позже», - сказала Майя Цкитишвили.