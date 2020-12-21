Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, до войны Агасалим работал в одной из компаний в Баку. Он получил заработную плату за все время, что был на войне, получает ее и по сей день. Сотрудники Минтруда навестили раненого бойца и его семью.

Во время встречи с семьей Агасалима было принято решение о том, чтобы вне очереди привлечь его отца Намика Муршудова к программе самозанятости. В ближайшие дни для него будет создано малое животноводческое хозяйство.

У Агасалима два брата, им была предложена работа, но они заявили, что пока в работе не нуждаются и обратятся в центр занятости в случае необходимости. Мать раненого Агасалима - инвалид, и в ближайшие дни ей будет выделена единовременная помощь. Степень инвалидности Агасалима Муршудова будет определена в ближайшие дни и в случае необходимости ему выделят социальные выплаты.