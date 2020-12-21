Синоптики прогнозируют дожди в Баку

В Баку и на Апшеронском полуострове ночью температура воздуха 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Завтра, 23 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 декабря на Апшероне ожидается умеренный юго-восточный ветер и дождливая погода, что является относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.