Синоптики прогнозируют дожди в Баку
Завтра, 23 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
В Баку и на Апшеронском полуострове ночью температура воздуха 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 декабря на Апшероне ожидается умеренный юго-восточный ветер и дождливая погода, что является относительно неблагоприятным для метеочувствительных людей.