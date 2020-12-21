В статье анализируется, как именно повлияли на ход войны ударные беспилотники Bayraktar TB2, приобретенные у Турции.

Известный американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью об успешном применении азербайджанской армией беспилотных систем в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабах е.

«Турецкое оружие за пять миллионов долларов уничтожило в Карабахе российское оружие за 300 миллионов долларов»,- пишет издание, намекая на уничтоженный зенитно-ракетный дивизион С-300.

Отмечается, что ранее турецкие ударные беспилотники изменили ход боевых операций в Сирии и Ливии.

«В ходе войны Азербайджан в качестве беспилотников использовал и легкие самолеты АН-2, произведенные в 40-х годах прошлого века. Эти самолеты выявляли средства ПВО армянской армии, которые затем уничтожались беспилотниками», - говорится в статье.

Отметим, что опыт азербайджанской армии во время войны в Нагорном Карабахе тщательно изучается военными специалистами во всем мире. Некоторые страны, основываясь на этом опыте, даже готовятся изменить свою концепцию закупок вооружения.