Товмасян вчера разгонял митинги, сегодня подал в отставку
Заместитель командующего специальным батальоном полиции Еревана Хачатур Товмасян подал заявление об увольнении, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.
"Заместитель командующего третьего специального батальона ("красные береты") управления полиции по городу Еревану Хачатур Товмасян представил заявление об увольнении", - сказал собеседник агентства.
О причинах отставки не сообщается.
Подразделения "красных беретов" активно участвуют в разгонах различных акций протестов.