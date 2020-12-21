Бывшие президенты России могут стать пожизненными сенаторами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте внесенного Владимиром Путиным закона регламентируется, что в Совет федерации входят по два представителя от каждого субъекта страны и «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, закон предусматривает, что помимо сенаторов, делегированных от регионов, стать членами Совета федерации смогут не более 30 представителей России, назначаемых президентом. Из них не более семи могут быть назначены пожизненно.