Захид Орудж провел демографическое исследование Карабаха

В отчете говорится, что 7-я статья совместного трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года руководителями Азербайджана, России и Армении, регулирует вопрос, связанный с возвращением в Нагорно- Карабах ский регион вынужденных переселенцев. По данным на 18 декабря, 41 275 человек возвращены в Ханкенди и на прилегающие территории.

Центр социальных исследований Азербайджана обнародовал отчет под названием "Численность армянского населения в Нагорном Карабах е: до и после оккупации". Отчет представил 22 декабря председатель правления центра депутат Захид Орудж.

«В советский период население Азербайджана и Армении росло схожими темпами, однако с 1993 года ситуация изменилась. Если ежегодный прирост населения Азербайджана составляет 1-2,5%, численность населения Армении с периода сепаратистского режима, начиная с 1993-1995 годов, уменьшается ежегодно на 3%, вырос демографический дисбаланс, численность молодежи резко сокращается.

В 1993 году население Армении и т.н. НКР составляло 3,6 млн (в Азербайджане – 7,44 млн), в 2000-м – 3,37 млн (в Азербайджане – 8 млн), в 2014 году – 3,15 млн (в Азербайджане – 9,5 млн). По подсчетам ООН, при сохранении такой динамики население Армении к 2030 году сократится до 3 млн, а к 2100 – до 1 млн человек.

По переписи советского периода, в 1979 году население Карабахского региона составляло 162 200 человек, из которых 123 100 – армяне (75,9%), 37 300 человек - азербайджанцы (22,9%). В результате дальнейшей этнической чистки и миграции население региона сократилось, а с этнической точки зрения стало гомогенным и армяне составляют 100% из официально объявленного 150 000 населения.

Перепись 2005 года показала, что население т.н. НКР моноэтническое, армянское. За десятилетия население региона сократилось с 145 тыс. до 137 тыс. человек. Полностью изгнано не только азербайджанское население, но и русское население резко сократилось, из проживавших в Карабахе 2 000 русских остался только 171 русский.

Стоит отметить, что в численности азербайджанцев, изгнанных сепаратистским режимом с родных земель, за последние 30 лет произошел 40%-ный демографический прирост", - подчеркивается в отчете.