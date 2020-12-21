И в Египте запретили новогодние вечеринки

Министерство туризма и древностей Египта сообщило о запрете массовых мероприятий в честь наступления 2021 года. Инициатором меры, призванной помешать распространению коронавирусной инфекции, стал премьер-министр Мустафа аль-Матбули, сообщает NEWSru.co.il.

"Необходимо запретить все культурные и туристические мероприятия. Необходимо также ввести жесткие наказания в отношении ресторанов, кафе и гостиниц в случае нарушения запрета", - заявил заместитель министра туризма Абд аль-Фаттах аль-Аси.

Вечеринки в гостиницах и ресторанах – традиционная часть встречи Нового года в Египте - для тех, кто может себе это позволить. Это также важный источник дохода для артистов и певцов. Места на новогодние балы принято заказывать и оплачивать заранее. Теперь владельцам придется возвращать деньги.

Ранее сообщалось, что МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны.