Дружба дружбой, а спецслужбы врозь невидимая война
В результате специальной операции турецкой разведки MIT 14 декабря в Стамбуле было задержано 11 человек работавших на иранские спецслужбы, а также причастных к продаже наркотиков и контрабанде.
Неприметный человек самой обычной, неброской и незапоминающейся внешности шел вечером 9 октября по стамбульскому району Беликдюзё. Вот и фургон, стоявший неподалеку от автозаправки. Возле него – бывшая жена Саберин Саиди, по вызову которой он и прилетел в Турцию из Швеции. Еще несколько шагов… «Привет, Хабиб! – говорит женщина. – Деньги у меня в фургоне, зайди пересчитай». Мужчина подходит к открытой двери, делает шаг внутрь…
15 ноября на иранском телевидении вышел сенсационный сюжет: Хабиб Чааб, известный также как Хабиб Ассуд, активист Арабского движения за освобождение Ахваза (ASMLA), причастный к кровавому теракту в провинции Ахваз 27 сентября 2018 года, в ходе которого погибло двадцать девять человек, задержан. Показали и его самого – в черной повязке на глазах, дающего признательные показания.
Саберин Саиди сама заманила своего мужа в ловушку, пообещав на встрече в Стамбуле занять ему сто тысяч евро – сама же и обратилась с заявлением о его исчезновении в полицию. Ну а дальше в игру вступила турецкая разведывательная организация MIT. Которая вскоре выяснила, что к произошедшему причастен человек, давно находящийся в поле зрения турецких спецслужб - Наджи Шариф Зиндашти, фигура масштабная и колоритная.
Мало того что давний агент иранского министерства информации и разведки VEVAK, так еще и в свободное от шпионских игр время активно участвует в наркоторговле и контрабанде, числясь в местной криминальной иерархии вполне себе состоявшимся «наркобароном».
Его «подвиги» вполне бы могли вдохновить Тарантино на «Криминальное чтиво-2». Был приговорен в молодости в Иране, откуда родом, к десяти годам тюрьмы за торговлю героином. Сбежал, укрылся в Турции. В криминальной разборке с конкурентами по наркобизнесу были убиты его 14-летняя дочь и племянник. Был осведомителем иранской полиции – до кого из конкурентов дотянуться не мог, тех сдавал властям.
Потом разругался со своими кураторами и ушел в Турцию, где предложил свои услуги уже турецкой полиции. Но, как показывают дальнейшие события, его «ссора» с иранскими властями и инициативная вербовка были не более чем элементами операции иранской разведки по внедрению своего ценного агента в турецкие криминальные круги, а заодно – и установить контакты с коррумпированными элементами в турецкой полиции.
До определенного времени и криминальный бизнес, и карьера двойного агента развивались у Зиндашти в Стамбуле достаточно гладко. Но в 2017 году в результате перестрелки в Стамбуле погибает иранский медиамагнат, заочно приговоренный на родине к тюремному заключению. Убийство совершил человек из окружения Зиндашти, и именно тогда наркобарон и агент иранской разведки впервые попал в поле зрения контрразведчиков MIT.
А спустя год при странных обстоятельствах в Стамбуле получил смертельное ранение Масуд Молави Варданджани, бывший чиновник иранского министерства обороны, который резко критиковал руководство военного ведомства Ирана, лично президента Рухани, из-за чего и выехал в Турцию. И как раз перед этим у Зиндашти состоялись контакты с двумя сотрудниками иранского консульства в Стамбуле, которые, по данным турецкой разведки, были кадровыми офицерами VEVAK.
Круг замкнулся, но брать наркобарона не стали, решив до конца отследить его связи. Зиндашти, судя по всему, либо почувствовал, что находится под «колпаком», либо его кто-то предупредил – и он сумел выскользнуть в Иран.
Но как это обычно и бывает, сам-то «цветочек» ушёл, а вот «корешки» его остались. Именно этих людей из окружения наркобарона и иранского агента и брали 14 декабря в Стамбуле.
Запираться на допросах они не стали, сразу же встав на путь сотрудничества с администрацией. От них и стали известны детали произошедшего: Чааба накачали наркотиками, доставили в приграничную с Ираном провинцию Ван, а уже оттуда, контрабандными тропами, живой груз – «диссидент и террорист, в рабочем состоянии, одна штука» - попал в руки офицеров иранской разведки.
Его бывшая жена, роковая женщина со ста тысячами евро, по некоторым данным, тоже находится сейчас в Иране. Впрочем, ее судьба мало кому интересна. А вот движению ASMLA, и без того не слишком популярному среди местных арабов, судя по всему, придет конец. Его политическое крыло находится в Европе, а военное – на территории Ирана. И Чааб был тем, кто осуществлял связь и координацию эмигрантов и боевиков, то есть знал все явки, пароли, тайники и счета. Так что, судя по всему, в провинции Ахваз сейчас активно «шустрят» оперативно-следственные группы иранской разведки, зачищая явки и схроны местных сепаратистов.
Вопрос же о том, насколько ухудшит эта история отношения между Анкарой и Тегераном, актуальным не является. Дело, в общем-то, для двусторонних отношений, житейское и привычное. В нужную папочку занесут, при случае – вспомнят в перечне претензий. Не более того. Восток в шпионских играх – что черный ящик. Внутри которого и грубую операцию «не заметят», и громкий успех парой движений сведут к сокрушительному поражению.