Неприметный человек самой обычной, неброской и незапоминающейся внешности шел вечером 9 октября по стамбульскому району Беликдюзё. Вот и фургон, стоявший неподалеку от автозаправки. Возле него – бывшая жена Саберин Саиди, по вызову которой он и прилетел в Турцию из Швеции. Еще несколько шагов… «Привет, Хабиб! – говорит женщина. – Деньги у меня в фургоне, зайди пересчитай». Мужчина подходит к открытой двери, делает шаг внутрь…

В результате специальной операции турецкой разведки MIT 14 декабря в Стамбуле было задержано 11 человек работавших на иранские спецслужбы, а также причастных к продаже наркотиков и контрабанде.

15 ноября на иранском телевидении вышел сенсационный сюжет: Хабиб Чааб, известный также как Хабиб Ассуд, активист Арабского движения за освобождение Ахваза (ASMLA), причастный к кровавому теракту в провинции Ахваз 27 сентября 2018 года, в ходе которого погибло двадцать девять человек, задержан. Показали и его самого – в черной повязке на глазах, дающего признательные показания.

Саберин Саиди сама заманила своего мужа в ловушку, пообещав на встрече в Стамбуле занять ему сто тысяч евро – сама же и обратилась с заявлением о его исчезновении в полицию. Ну а дальше в игру вступила турецкая разведывательная организация MIT. Которая вскоре выяснила, что к произошедшему причастен человек, давно находящийся в поле зрения турецких спецслужб - Наджи Шариф Зиндашти, фигура масштабная и колоритная.

Мало того что давний агент иранского министерства информации и разведки VEVAK, так еще и в свободное от шпионских игр время активно участвует в наркоторговле и контрабанде, числясь в местной криминальной иерархии вполне себе состоявшимся «наркобароном».

Его «подвиги» вполне бы могли вдохновить Тарантино на «Криминальное чтиво-2». Был приговорен в молодости в Иране, откуда родом, к десяти годам тюрьмы за торговлю героином. Сбежал, укрылся в Турции. В криминальной разборке с конкурентами по наркобизнесу были убиты его 14-летняя дочь и племянник. Был осведомителем иранской полиции – до кого из конкурентов дотянуться не мог, тех сдавал властям.

Потом разругался со своими кураторами и ушел в Турцию, где предложил свои услуги уже турецкой полиции. Но, как показывают дальнейшие события, его «ссора» с иранскими властями и инициативная вербовка были не более чем элементами операции иранской разведки по внедрению своего ценного агента в турецкие криминальные круги, а заодно – и установить контакты с коррумпированными элементами в турецкой полиции.

До определенного времени и криминальный бизнес, и карьера двойного агента развивались у Зиндашти в Стамбуле достаточно гладко. Но в 2017 году в результате перестрелки в Стамбуле погибает иранский медиамагнат, заочно приговоренный на родине к тюремному заключению. Убийство совершил человек из окружения Зиндашти, и именно тогда наркобарон и агент иранской разведки впервые попал в поле зрения контрразведчиков MIT.

А спустя год при странных обстоятельствах в Стамбуле получил смертельное ранение Масуд Молави Варданджани, бывший чиновник иранского министерства обороны, который резко критиковал руководство военного ведомства Ирана, лично президента Рухани, из-за чего и выехал в Турцию. И как раз перед этим у Зиндашти состоялись контакты с двумя сотрудниками иранского консульства в Стамбуле, которые, по данным турецкой разведки, были кадровыми офицерами VEVAK.