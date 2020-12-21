Минюст: за пять лет в Азербайджан экстрадировали около 200 преступников

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, Министерство юстиции Азербайджана эффективно сотрудничает с 33 государствами на основании двусторонних соглашений в правовой сфере, по вопросам экстрадиции, правовой помощи по уголовным делам и других областях в рамках многосторонних конвенций со странами Европы и СНГ, а также более чем 40 двусторонних договоров с другими странами.

Под руководством президента Ильхама Алиева принимаются важные меры по обеспечению стабильности, верховенства закона и безопасности, особенно по предупреждению преступности. Азербайджан является одним из передовых государств в мире в борьбе с организованной преступностью, придается большое значение международному сотрудничеству в данной сфере.

В 2020 году в связи с глобальной пандемией COVID-19 введение ограничений на въезд и выезд в страны, усложнение коммуникаций создают проблемы при доставке оригиналов официальных документов в сфере экстрадиции. В связи с этим, проведя консультации с иностранными коллегами, достигнута договоренность о приеме запросов об экстрадиции в электронном формате и их рассмотрении в кратчайшие сроки.

При рассмотрении вопроса об экстрадиции также уделяется особое внимание защите прав человека, условиям содержания и медицинского обеспечения запрашиваемых лиц в пенитенциарных учреждениях, в некоторых случаях проводится ознакомление с ситуацией на местах.

Результатом успешных реформ, проводимых в пенитенциарной системе, которая находится в центре постоянного внимания государства, стало то, что за истекший период целый ряд ведущих европейских государств, высоко оценив ситуацию в нашей стране в этой сфере, приняли положительные решения об экстрадиции.

Только за нынешний год при сопровождении сотрудников Минюста была обеспечена экстрадиция в Азербайджан из Германии, Боснии и Герцеговины, Турции, Алжира и других государств ряда лиц, находящихся в международном розыске по обвинению в похищениях, мошенничестве и фальсификации официальных документов.

На днях была достигнута договоренность об экстрадиции из Германии находившегося в международном розыске гражданина Азербайджана, обвиняемого по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее гибель двух человек), он был доставлен министерством в страну.

При доставке в Азербайджан лиц, совершивших преступления, министерство в краткие сроки принимает все необходимые меры для получения согласия транзитных государств. В этой связи следует особо отметить большую поддержку, которую братская Турция постоянно оказывает нашей стране.

В целом за последние пять лет в Азербайджан экстрадировано около 200 преступников. Министерство будет и впредь продолжать принятие необходимых мер в этой сфере.