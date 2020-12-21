Кандидат на место Пашиняна призвал армию и полицию «присоединиться к народу»
Оппозиционный кандидат в премьеры Армении Вазген Манукян в ходе митинга противников главы правительства Никола Пашиняна призвал армию и полицию «присоединиться к народу».
«Я призываю армию незамедлительно выступить с заявлением и присоединиться к народу, я призываю полицию присоединиться к народу. Тем самым вы оправдаете себя, так как начиная с 90-х годов вы были на фронте, защищали Родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос», - сказал Манукян.