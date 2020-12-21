Итак, на сайте kontakt.az с сегодняшнего дня по 10 января можно приобрести телефоны без предоплаты и процентов в рассрочку на 12 месяцев , телевизоры и всю бытовую технику - на 18 месяцев , всю мебель - на 24 месяца.

Радующий своих клиентов магазин Kontakt Home позаботился и о тех, кто хочет купить новогодний подарок в рассрочку, и запустил для них специальную акцию.

Например,

Смартфон Redmi Note 9 в месяц всего за 37 манатов и 50 гяпиков;

в месяц всего за 37 манатов и 50 гяпиков; 4K Телевизор Samsung с экраном в 109 см в месяц всего 63 маната и 90 гяпиков;

с экраном в 109 см в месяц всего 63 маната и 90 гяпиков; Стиральную машину LG с загрузкой 7 кг в месяц всего за 57 манатов и 80 гяпиков;

с загрузкой 7 кг в месяц всего за 57 манатов и 80 гяпиков; Угловой диван Retro в месяц всего за 35 манатов.

На этом предложения не заканчиваются. Процесс оформления кредита на кontakt.az очень прост. Нужно только заказать желанный товар, нажав на кнопку купить в рассрочку. После вам позвонит специалист по кредитованию. Он даст вам полную информацию об условиях и нужных документах. Процесс завершится после отправки вами нужных документов сотруднику по WhatsApp. Договор по кредиту доставят прямо вам домой вместе с товаром, оформление будет проходит там же. Это так просто!

Итак, прямо сейчас с помощью телефона или компьютера зайдите на kontakt.az и закажите понравившийся вам товар. Ваш заказ бесплатно и в кратчайшие сроки будет доставлен до вашего порога. Оплату можно сделать онлайн, а также прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами.

Те, кто хочет увидеть продукцию вживую, могут на сайте kontakt.az заказать услугу «онлайн видеосоветника». Просто нажмите соответствующую кнопку в левом нижнем углу сайта. В открывшемся окне введите свое имя, фамилию, номер WhatsApp и название интересующего вас продукта, затем нажмите кнопку отправки. В кратчайшие сроки торговые представители Kontakt Home ответят на все ваши вопросы о товарах, сделав видеозвонок по WhatsApp прямо из магазина. Вы также можете заказать понравившийся товар по этому звонку.

Учитывая, что служба доставки в канун Нового года загружена, рекомендуем оформить заказ сейчас, чтобы вовремя получить подарок.

Ознакомиться с процессом онлайн-заказа вы можете в следующем видео: