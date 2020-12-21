Полиция нашла у наркодилеров 13 кг наркотиков видео
В ходе операции, проведенной на основании поступившей информации, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками задержан ранее судимый Эльвин Салимбейли, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно сообщению, во время обыска у Салимбейли было обнаружено и изъято 1 кг 308 г героина, более 240 г метамфетамина, 271 г опиума, 660 таблеток прегабалина, 2240 таблеток метадона и 2 электронных весов. Было установлено, что он приобрел наркотики у Заура Аббасова. З.Аббасов также задержан и доставлен в Главное управление. У него было обнаружено и изъят 18 г метамфетамина, около 12 г героина, 80 таблеток метадона, электронные весы и 2 пластиковые карты, на которые переводились деньги при продаже наркотиков.
В ходе другой операции сотрудники Главного управления задержали за участие в незаконном обороте наркотиков ранее судимого Заура Алиева. У него было обнаружено и изъято около 186 г метамфетамина, 1 кг 850 г героина, а в его доме - 1000 таблеток метадона и 200 таблеток трамадола, 560 г героина и электронные весы.
Сотрудники Главного управления задержали также Имамеддина Магеррамова, в ходе обыска у которого было обнаружено и изъято около 43 г героина, а в его доме - 4 кг 144 г героина, 613 г метамфетамина, 3 кг 180 г марихуаны и электронные весы.
По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.