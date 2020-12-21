В ходе операции, проведенной на основании поступившей информации, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками задержан ранее судимый Эльвин Салимбейли, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, во время обыска у Салимбейли было обнаружено и изъято 1 кг 308 г героина, более 240 г метамфетамина, 271 г опиума, 660 таблеток прегабалина, 2240 таблеток метадона и 2 электронных весов. Было установлено, что он приобрел наркотики у Заура Аббасова. З.Аббасов также задержан и доставлен в Главное управление. У него было обнаружено и изъят 18 г метамфетамина, около 12 г героина, 80 таблеток метадона, электронные весы и 2 пластиковые карты, на которые переводились деньги при продаже наркотиков.