Необычное открытие: неандертальцы помогут астронавтам?

Отдел международной информации 15:51

Необычная теория о способности пралюдей впадать в спячку появилась во французском научном журнале L’Antropologie. На это, по мнению ученых, указывают повреждения и искривленности в строении скелетов, обнаруженные в окаменевших останках наших предков. Правда, пока еще это не подтверждено окончательно. Тем не менее открытие сделано на основе исследований, проводившихся в испанской Сина дель Уэсосе («Пропасть костей» - пер. с исп.). Название абсолютно точное — в этой пещере находится огромное количество окаменелостей, в том числе относящихся к пращурам человека.

Способность к спячке основана на введении своего организма в особое состояние сна, в котором отключается встроенный механизм терморегуляции, все жизненные процессы замедляются, а температура тела снижается. Но что самое важное — спячка повышает терпимость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Имеются в виду прежде всего холодные месяцы года. Однако, чтобы пробудиться от такого сна без ущерба для здоровья, организм должен обладать определенным количеством так называемых зимних запасов. Самое главное — накопленных в организме жиров. При отсутствии такого условия возникают проблемы. «Надо заметить, что процесс спячки не всегда является здоровым образом течения жизни. Организмы, которые впадают в такой процесс, могут заболеть рахитом, увеличением щитовидной железы, фиброзно-кистозным воспалением кости, если в организме накоплено недостаточное количество жира. Все названные заболевания являются признаками почечной остеодистрофии», - так пишут в своей публикации палеоантропологи Антонис Бартсиокас и Хуан-Луис Арсиага. Именно следы таких заболеваний они обнаружили в останках исследованных ими гоминоидов. Авторы утверждают, что почечную остеодистрофию в окаменелых останках проще всего определить по всем искривлениям костного скелета древних людей, если говорить об образовавшихся аномалиях роста или уровне минерализации костных тканей. Это один из доводов в пользу теории впадания неандертальцев в спячку. Другим, по мнению ученых, является обнаруженная значительная нехватка витамина D в костях предков человека. Нехватка его может свидетельствовать об отсутствии достаточного количества солнечного света, что для кого-то, кто хотел проспать несколько месяцев в какой-нибудь уютной пещере, было обычным делом.