Необычное открытие: неандертальцы помогут астронавтам?
Необычная теория о способности пралюдей впадать в спячку появилась во французском научном журнале L’Antropologie. На это, по мнению ученых, указывают повреждения и искривленности в строении скелетов, обнаруженные в окаменевших останках наших предков. Правда, пока еще это не подтверждено окончательно.
Тем не менее открытие сделано на основе исследований, проводившихся в испанской Сина дель Уэсосе («Пропасть костей» - пер. с исп.). Название абсолютно точное — в этой пещере находится огромное количество окаменелостей, в том числе относящихся к пращурам человека.
Способность к спячке основана на введении своего организма в особое состояние сна, в котором отключается встроенный механизм терморегуляции, все жизненные процессы замедляются, а температура тела снижается. Но что самое важное — спячка повышает терпимость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. Имеются в виду прежде всего холодные месяцы года. Однако, чтобы пробудиться от такого сна без ущерба для здоровья, организм должен обладать определенным количеством так называемых зимних запасов. Самое главное — накопленных в организме жиров. При отсутствии такого условия возникают проблемы.
«Надо заметить, что процесс спячки не всегда является здоровым образом течения жизни. Организмы, которые впадают в такой процесс, могут заболеть рахитом, увеличением щитовидной железы, фиброзно-кистозным воспалением кости, если в организме накоплено недостаточное количество жира. Все названные заболевания являются признаками почечной остеодистрофии», - так пишут в своей публикации палеоантропологи Антонис Бартсиокас и Хуан-Луис Арсиага.
Именно следы таких заболеваний они обнаружили в останках исследованных ими гоминоидов. Авторы утверждают, что почечную остеодистрофию в окаменелых останках проще всего определить по всем искривлениям костного скелета древних людей, если говорить об образовавшихся аномалиях роста или уровне минерализации костных тканей.
Это один из доводов в пользу теории впадания неандертальцев в спячку.
Другим, по мнению ученых, является обнаруженная значительная нехватка витамина D в костях предков человека.
Нехватка его может свидетельствовать об отсутствии достаточного количества солнечного света, что для кого-то, кто хотел проспать несколько месяцев в какой-нибудь уютной пещере, было обычным делом.
Последним признаком, который касается останков гоминидов-подростков из Сина де лос Уэсосе, было обнаружение нечта, что авторы исследования называют сезонным ростом костной структуры.
Все эти три довода укладываются в довольно логичное целое — наши предки в самые худшие месяцы года просто впадали в сон на целую зиму.
Если они успевали накопить в организме достаточно жировых запасов, то с ними ничего плохого не случалось. Если же, наоборот, неандертальцы не смогли создать достаточный резерв жира в организме, то происходили те изменения, что обнаружили ученые Бартсиокас и Арсиага.
«Много вопросов на тему жизни и метаболизма древних людей пока еще остаются без ответа, но нет сомнения в уровне последствий, которые в результате спячки отразились на физиологии неандертальцев… Потребуется очень много информации, прежде чем «можно будет подтвердить, действительно ли наши предки могли впадать в спячку, и почему людской род утратил эту способность», пишут авторы.
Как считают ученые, секрет спячки пралюдей кроется в однонитевых частичках ДНК, называемых микро-ДНК, способных приглушать и контролировать проявления генов (приглушать на конкретный период) без вмешательства в сам генетический код.
Если бы, опираясь на исследования, проводимые на генетическом коде пралюдей и современных видов животных, которые не утратили способности впадать в спячку, с помощью биоинженерии удалось улучшить наш геном для восстановления такой способности, мы могли бы пользоваться ею при длительных космических экспедициях. Долгое пребывание в космическом пространстве имеет серьезные негативные эффекты. Отсутствие гравитации как стимулирующего фактора приводит к ослаблению костей и атрофии мышц.
По мнению экспертов, овладение механизмом спячки, который в фантастической литературе имеет название «анабиоз», смогло бы помочь избежать этих недугов.
Такая способность человека именно в долгих космических путешествиях дала бы возможность не брать с собой большого количества припасов продовольствия. К тому же, это «разгрузило» бы психику астронавтов.
Напомним, что полет людей на Марс длился бы около 200 дней. Можно представить себе, что 28,5 недель вам предстоит провести в небольшом замкнутом пространстве, деля его с вашими коллегами по работе. Но стоит только заснуть долгим сном и... проснуться за минуту до посадки корабля на Красной планете!.. Было бы забавно, что благодаря гоминидам и их способностям открылась бы возможность современным людям превратить долгую экспедицию в космосе в приятный здоровый сон, заключают статью Бартсиокас и Арсиага.