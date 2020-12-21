Партии Пашиняна дали время до 18:00, оппозиция разбивает палатки

Кроме того, оппозиция дала правящей фракции парламента "Мой шаг" время до 18:00, чтобы прийти на обсуждения ситуации в стране с руководством "Движения по спасению Родины".

Представители армянской оппозиции собираются разбить палатки на площади Республики и провести там ночь. Об этом заявил представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы даём им возможность прийти сюда и обсудить сложившуюся ситуацию. Темой обсуждения будет должность премьер-министра и поиск выходов из сложившейся ситуации", - сказал Сагателян, отметив, что у депутатов ещё есть "гуманитарный коридор" и возможность присоединиться к требованию народа.

Он также рассказал, что в областях Армении перекрыты многие трассы, компании объявляют забастовки.

Сагателян отметил, что протестующие окружили здания правительства, Министерства образования, науки, культуры и спорта и Генпрокуратуры.