Зангиланский и Губадлинский районы очищают от мин

С 15 декабря Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) совместно со специалистами Внутренних войск МВД проводит операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) посевных площадей сельскохозяйственного назначения на территории Зангиланского и Губадлинского районов Азербайджана. Об этом сообщили в ANAMA, передает Report.