Зангиланский и Губадлинский районы очищают от мин
С 15 декабря Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) совместно со специалистами Внутренних войск МВД проводит операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) посевных площадей сельскохозяйственного назначения на территории Зангиланского и Губадлинского районов Азербайджана. Об этом сообщили в ANAMA, передает Report.
Согласно сообщению, в результате проведенных 15-21 декабря оперативно-поисковых мер проведен осмотр территории площадью 684 000 квадратных метров (68,4 га), обнаружено и изъято 23 неразорвавшихся боеприпаса и 42 патрона калибра 5,45 мм.
В ходе оперативно-поисковых мер, проведенных в Зангиланском районе, проверен участок площадью 349 000 квадратных метров (34,9 га), в Губадлинском районе – 335 000 квадратных метров (33,5 га).