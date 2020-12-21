У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении произошла стычка между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пишет News.am.

Интерфакс сообщает, что у здания МИД в Ереване также произошли столкновения между полицией и требующими отставки Пашиняна демонстрантами.

Оппозиция с сегодняшнего дня начала многочисленные акции протеста и неповиновения по всей стране, перекрываются дороги, объявлены забастовки. На площади Республики в Ереване проходит митинг.