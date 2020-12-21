Известная транспортная компания получила три международных сертификата

Согласно результатам сертификационного аудита, проведенного со стороны сертификационного органа Intertek, компании были вручены международные сертификаты по системе управления качеством ISO 9001:2015, по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте ISO 45001:2018 и по системе менеджмента окружающей среды ISO 14001:2015.

«Компания «166 Логистика и Грузоперевозки» одна из немногих локальных компаний, которая единовременно получила 3 сертификата соответствия международным стандартам. Это результат качественной и кропотливой работы всей нашей команды, которая направлена на усовершенствование услуг и клиентоориентированность», - сказал генеральный директор компании Агиль Зейналов на вручении сертификата.

«Несмотря на сложные времена, мы наблюдаем положительную тенденцию на внутреннем рынке, местные компании заинтересованы в улучшении качества, методов управления, они стараются демонстрировать соответствие международным требованиям. Мы наблюдаем, как культура отношения к качеству положительно влияет на уровень развития страны, а также компании больше ориентированы на своего клиента. Стремление внедрить международные стандарты, получить сертификаты соответствия, управления качеством и другими системами управления, говорит об уровне развития страны и понимании, насколько эти системы важны для развития бизнеса», - сообщила руководитель департамента по сертификации Intertek в Азербайджане Джавидан Меликова на вручении сертификата.

Отметим, что компания «166 Грузоперевозки и Логистика» начала внедрение требований международных стандартов с 2019-го года, обеспечив соответствие таким критериям, как налаживание деятельности в соответствии с международными стандартами управления, применение законов и нормативных стандартов, компетентность кадров, увеличение конкурентоспособности предоставляемых услуг, обеспечение безопасных условий труда, а также уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду.