Известная транспортная компания получила три международных сертификата
Компания «166 Грузоперевозки и Логистика» внедряя международные стандарты Систем Менеджмента, удостоена сертификатов соответствия международным стандартам ISO по трем направлениям.
Согласно результатам сертификационного аудита, проведенного со стороны сертификационного органа Intertek, компании были вручены международные сертификаты по системе управления качеством ISO 9001:2015, по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте ISO 45001:2018 и по системе менеджмента окружающей среды ISO 14001:2015.
«Компания «166 Логистика и Грузоперевозки» одна из немногих локальных компаний, которая единовременно получила 3 сертификата соответствия международным стандартам. Это результат качественной и кропотливой работы всей нашей команды, которая направлена на усовершенствование услуг и клиентоориентированность», - сказал генеральный директор компании Агиль Зейналов на вручении сертификата.
«Несмотря на сложные времена, мы наблюдаем положительную тенденцию на внутреннем рынке, местные компании заинтересованы в улучшении качества, методов управления, они стараются демонстрировать соответствие международным требованиям. Мы наблюдаем, как культура отношения к качеству положительно влияет на уровень развития страны, а также компании больше ориентированы на своего клиента. Стремление внедрить международные стандарты, получить сертификаты соответствия, управления качеством и другими системами управления, говорит об уровне развития страны и понимании, насколько эти системы важны для развития бизнеса», - сообщила руководитель департамента по сертификации Intertek в Азербайджане Джавидан Меликова на вручении сертификата.
Отметим, что компания «166 Грузоперевозки и Логистика» начала внедрение требований международных стандартов с 2019-го года, обеспечив соответствие таким критериям, как налаживание деятельности в соответствии с международными стандартами управления, применение законов и нормативных стандартов, компетентность кадров, увеличение конкурентоспособности предоставляемых услуг, обеспечение безопасных условий труда, а также уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду.