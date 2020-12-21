Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:19

«ЮНЕСКО должна самостоятельно и объективно выполнять свою миссию и не допускать политизации вопроса охраны культурного наследия», - считают в МИД Азербайджана. В самом международном агентстве считают иначе, полагая, что соблюдение принципов беспристрастности и непредвзятости их не касается. Суть очередного конфликта Баку с функционерами этой гуманитарной на всю голову международной организации предельно проста: заместитель генерального директора ЮНЕСКО господин Эрнесто Оттоне не далее как вчера публично возрыдал, что организация многократно обращалась к властям Азербайджана по вопросу отправления экспертной комиссии в Нагорный Карабах, но ответа из Баку так и не последовало.

Слезы невольно наворачиваются, слушая бесхитростный рассказ этого культуртрегера: «Каждая неделя делает оценку состояния культурных ценностей более хрупкой и сложной, особенно с учетом погодных условий, которые в ближайшие недели ухудшатся. Окно возможностей, открывшееся с прекращением огня, не должно закрыться вновь». Словом, спасите культуру пока не поздно! Впрочем, пустив слезу вежливости по случаю скорбей господина Оттоне и его начальника, генерального директора ЮНЕСКО госпожи Одри Азуле, тут же спохватываешься: «Подождите, как же так? Ведь практически сразу после изгнания оккупантов Министерством культуры был начат предварительный мониторинг культурного наследия». Более того, его результаты были незамедлительно и официально представлены в ЮНЕСКО. Кстати, в этот отчет вошли также фотографии, отражающие разрушение всех азербайджанских религиозных и культурных памятников на оккупированных Арменией территориях, в том числе осквернение мечетей. И что особо отмечается в заявлении МИД Азербайджана, «Организация неоднократно была информирована о предложении азербайджанской стороной направить миссию ЮНЕСКО в Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы Азербайджанской Республики».

Тут-то и лежит корень противоречий, тут-то и зарылась собака, препятствующая налаживанию диалога Баку - ЮНЕСКО в отношении Нагорного Карабаха. Чего хотим мы? Объективной международной комиссии, которая проведет научное расследование не только по факту состояния тех или иных памятников, но и даст оценку уничтожению, присвоению, изменению сущности азербайджанского культурного наследия, осуществлявшихся оккупантами, включая незаконный вывоз культурных ценностей с территории Азербайджана. С учетом того, что отдельные украденные ценности всплывают в европейских и не только частных коллекциях, мелькают на полуподпольных аукционах антиквариата в Нидерландах, Бельгии, Германии и Ливана – тема может выйти громкая, проходящая даже не по линии ЮНЕСКО, а скорее уж Интерпола. А чего хотят господа международные культуртрегеры, те же Одри Азуле и Эрнесто Оттоне? Давайте уж называть вещи своими именами – им совсем не нужен скандал вокруг того, что оккупанты творили с культурным наследием Карабаха. Их устремления гораздо скромнее – убедиться, что памятники армянской культуры там не пострадали и не пострадают, не более того. И тихо-благородно «съехать» с темы культурного геноцида оккупантов. Ну и, естественно, потребовать – здесь не описка, именно это они и собираются – потребовать от властей Азербайджана, чтобы реконструкция и сохранение «армянского наследия» была в приоритетах направлений государственной политики Баку в культурно-исторической сфере. И это не запредельная наглость – а вполне циничный и грамотный расчет. Можно будет поднимать скандалы, разгонять бурю в стакане воды, а Баку вынужден будет занять позицию обороняющегося. Так, глядишь, и схема кражи исторических и культурных ценностей, с последующей перепродажей на международных черных рынках сойдет на нет.