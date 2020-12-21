В Yelo Bank новый председатель правления

Согласно решению Наблюдательного совета банка, эту должность займет Анар Гасанов, который приступит к своей деятельности в Yelo Bank с 5 января 2021 года. В данный момент и до конца текущего года А.Гасанов является председателем правления AccessBank.

Ранее должность председателя правления Yelo Bank занимал Николоз Шургаиа, который завершил свою деятельность в банке в октябре этого года. В настоящее время обязанности председателя правления банка временно исполняет Эмиль Душдуров, член правления и старший директор банка по финансам.

«Yelo Bank успешно завершает процесс ребрендинга и реализует новую стратегию развития. В течение последнего года, параллельно с процессом ребрендинга, в банке происходят коренные изменения, которые проявляют себя как в уровне обслуживания клиентов, предлагаемых продуктах и услугах, бизнес-процессах, так и в усилении команды новыми высококвалифицированными кадрами.

Особо хочу отметить, что мы смогли добиться создания очень сильного топ-менеджмента за счет привлечения опытных и успешных руководителей, являющихся несомненными профессионалами в своей сфере. С уверенностью можно сказать, что у нас сформирована одна из лучших команд на финансовом рынке, с которой банк успешно реализовывает и будет реализовавать поставленные задачи. Мы рады, что эту команду в ближайшее время возглавит Анар Гасанов, и уверены, что его многолетний успешный опыт и знания банковской сферы внесут значительный вклад в ускорение процесса трансформации Yelo Bank и будут содействовать его дальнейшему успешному развитию», – прокомментировала назначение председатель Наблюдательного совета М. Кулишова.