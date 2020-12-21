Коронавирус в Азербайджане: выздоровевших снова больше заболевших

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 284 новых случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 392 человека вылечились и были выписаны домой.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено в общей сложности 205 877 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 147 199 человек вылечились, 2 294 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 56 384.