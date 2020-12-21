В Турции призвали США отменить санкции из-за С-400

Турция ждет, что Вашингтон пересмотрит свое решение ввести санкции за покупку Анкарой российских ЗРС С-400, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы сделаем все, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждем, что они пересмотрят его", - сказал он, отдельно отметив, что ситуация с санкциями "негативно отразится в первую очередь на совместных мероприятиях Турции с НАТО".

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".