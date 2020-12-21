Минобороны показало освобожденное село Зогалбулаг в Ходжавенде фото; видео

Новый видеорепортаж, на этот раз снятый в селе Зогалбулаг Ходжавендского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

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