Минобороны показало освобожденное село Зогалбулаг в Ходжавенде фото; видео
Новый видеорепортаж, на этот раз снятый в селе Зогалбулаг Ходжавендского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
Новый видеорепортаж, на этот раз снятый в селе Зогалбулаг Ходжавендского района Азербайджана, опубликовало Министерство обороны Азербайджана.
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