Хулуси Акар: «В Совместном центре по контролю в Карабахе будут один турецкий и один российский генерал»

«Наша делегация находится в Азербайджане. После завершения строительства совместного турецко-российского Центра мониторинга по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе наша делегация начнет там работу». Об этом в интервью NTV сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в совместном центре по контролю, который будет расположен в Агдаме, будут один турецкий и один российский генерал.

«30-60 наших представителей, работая вместе с русскими, сделают все необходимое для обеспечения постоянного режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», - отметил турецкий министр.