Россия ответила на санкции Евросоюза
Россия расширила санкционные списки представителей стран ЕС в ответ на санкции Евросоюза, введенные из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
"На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - цитрует Дойче велле заявление МИД РФ.
В документе отмечается, что соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, вручены главам диппредставительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве.
Ранее стало известно, что на Смоленскую площадь были вызваны высокопоставленные представители ряда стран Евросоюза.