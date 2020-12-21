Россия ответила на санкции Евросоюза

"На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - цитрует Дойче велле заявление МИД РФ.

В документе отмечается, что соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, вручены главам диппредставительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве.

Ранее стало известно, что на Смоленскую площадь были вызваны высокопоставленные представители ряда стран Евросоюза.