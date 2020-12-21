Армянский оппозиционер: Генпрокуратура готова арестовать Пашиняна

Генпрокуратура Армении готова задержать премьер-министра Никола Пашиняна при наличии обоснованного подозрения в совершении им преступления. Об этом сказал на митинге лидер партии "Одна Армения" Артур Казинян, который вместе с группой адвокатов встретился с генпрокурором Артуром Давтяном.

"Мы спросили у генпрокурора, пойдут ли задерживать Никола Пашиняна, если у них будут обоснованные подозрения в совершении им преступления. Ответ был положительным", - цитирует Казиняна Sputnik Армения..

Ранее прокуратура опровергла факт приостановки процесса мобилизации. Тем не менее идет расследование по возбужденным ранее 882 уголовным делам.