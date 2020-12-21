BioNTech может создать вакцину от «британской короны» за 6 недель

Германская компания BioNTech с технической точки зрения за шесть недель может изготовить вакцину против нового штамма коронавируса, если разработанный ею вместе с Pfizer препарат не будет действовать против мутации. Об этом заявил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, передает ТАСС.

«С технической точки зрения, мы могли бы изготовить новую вакцину в течение шести недель», - сказал Шахин, отметив, что, однако, ей придется снова получать разрешения на использование, что затянет процесс.

Шахин указал на то, что технология, на основе которой разработан нынешний препарат, «позволяет очень быстро его преобразовать» в новую вакцину.

Препарат BioNTech-Pfizer относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе, и, по словам директора по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи, формирует защиту от коронавируса уже через 12 дней после первой из двух инъекций.