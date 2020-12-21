В Баку судят Людвига Мкртчяна, пытавшего азербайджанских пленных

В отношении пытавшего азербайджанских пленных в ходе первой Карабахской войны гражданина Армении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как стало известно haqqin.az, в Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна.

Суд удовлетворил представление. В отношении Л.Мкртчяна избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Сообщается, что Людвиг Мкртчян участвовал в первой карабахской войне и отличился особой жестокостью по отношению к пленным азербайджанцам. Спустя десятилетия Людвиг Мкртчян сам попал в плен к азербайджанским военнослужащим.