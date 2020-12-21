Брайза: Минская группа мертва. Она могла быть полезной площадкой

"Минская группа ОБСЕ мертва сейчас. Она могла быть реально полезной площадкой", - сказал в ходе онлайн-дискуссии, организованной GCRF-Compass и Университетом ADA, бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Report.

"Во всех странах-сопредседателях МГ ОБСЕ действует влиятельная армянская диаспора. И для меня странно, что сопредседатели от США и Франции появились в Баку после всего этого. И президент Алиев совершенно справедливо спросил их: "Что вы здесь делаете?" Я не вижу, как теперь они (МГ ОБСЕ) могут конструктивно работать дальше", - сказал Брайза.