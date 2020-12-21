Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по усилению соцзащиты семей шехидов и получивших ранения участников Отечественной войны, привлечению их к мероприятиям по трудоустройству.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли встретился с членами семьи шехида Гасыма Абдуллазаде, ознакомился с их социальным положением.

Г.Абдуллазаде героически погиб в боях на физулинском направлении.

У него остались мать, брат и сестра. В ходе встречи с представителем Минтруда брат шехида Орхан и сестра Тахмина выразили желание воспользоваться программой самозанятости.

О.Абдуллазаде было предоставлено необходимое оборудование. В ближайшие дни в рамках программы будет создано небольшое предприятие и для его сестры. Также обеспечено трудоустройство матери шехида Мехбары Абдуллаевой. По ее желанию она была привлечена к оплачиваемой общественной работе.

Помимо этого, семье будут назначены социальные выплаты.