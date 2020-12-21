При поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий будет проведен международный турнир по COUNTER STRIKE: GLOBAL Offensive «Xarı Bülbül», организованный Gaming League Azerbaijan (GLA), которая поддерживает развитие киберспорта в нашей стране.

Наряду с Азербайджаном в соревновании также примут участие представители Грузии, Украины и Узбекистана. Каждая страна будет представлена в турнире двумя командами. В соревновании будут участвовать только победители национального отборочного турнира. Турнир, который стартует 24 декабря, продлится пять дней.

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Согласно статистике, киберспорт, которым увлекаются более 400 миллионов человек, сегодня продолжает расти в популярности. Киберспортивные игры в тестовом режиме включены в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела 14 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой организации, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.